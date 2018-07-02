Пьяный смертельный наезд могут приравнять к умышленному преступлению

Ответственность за совершение пьяных ДТП со смертельными последствиями, либо повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью граждан, могут серьезно ужесточить. Соответствующее обращение в правительство России направил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

По мнению Аманлиева, нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения нельзя считать неумышленным преступлением. Ведь доподлинно известно, что алкоголь и наркотики оказывают крайне негативное влияние на концентрацию и реакцию водителей. Получается, что, садясь за руль в нетрезвом виде, человек допускает эти последствия, но намеренно относится к ним безразлично.

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Авторы документа просят рассмотреть в правительстве вопрос относительно внесения изменений в соответствующие части «водительской» статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А именно в ч.2: «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет (сейчас до четырех лет).

В ч.4. «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет).

А также в ч.6.: «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», установив ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

«Сейчас выходит, что законодатель решил, что водитель, который сначала случайно выпил пару литров пива, бутылку водки или вина, или принял наркотические и психотропные вещества заведомо понимая, что он будет управлять транспортным средством, «абсолютно случайно» сел за руль автомобиля, после чего по «нелепейшему совпадению» разогнался до 180 км/ч в городе, затем «неожиданно для себя» проскочил на красный сигнал светофора и завершил свою поездку аварией, влетев на полном ходу в трамвайную остановку или автобус с детьми, совершил все это «просто по случайной неосторожности», — заявил «Газете.Ru» Аманлиев.

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