Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на Lada Priora

Лидер северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в уезд Синдо провинции Пхенан-Пукто на российском автомобиле Lada Priora. Фотографию лидера КНДР в автомобиле разместило агентство Yonhap.

Как отмечается, Ким Чен Ын прибыл в уезд Синдо, который расположен недалеко от границы с Китаем, с целью совершения инспекционной поездки. Он посетил тростниковую ферму, войсковую часть 1524 и другие расположенные в регионе объекты.

Ранее руководство компании «АвтоВАЗ» сообщило о планах снять с производства автомобили Lada Priora и Kalina.