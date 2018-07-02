Стало известно, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за июнь

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За июнь по мосту через Керченский пролив проехало около 460 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Как отмечается, с момента начала транспортного движения по Крымскому мосту приехало более 670 тыс. транспортных средств в обе стороны.

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«В июне 2018 года по Крымскому мосту проехали 458 976 транспортных средств в обе стороны, в том числе 5 408 рейсовых и заказных автобусов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в сторону Крыма интенсивность движения транспорта превысила 247 тыс. автомобилей, а в обратном направлении она составила 210 тыс. единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту был установлен новый рекорд трафика.