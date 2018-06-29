Суд на Урале отказал в аресте въехавшего в толпу экс-полицейского

Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства со стороны следователей об избрании ареста в качестве меры пресечения для бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал на воем джипе в толпу, находясь в нетрезвом состоянии, в городе Полевской в Свердловской области, передает РИА «Новости».

Рано утром 24 июня в городе Полевской местные жители отмечали предстоящий День молодежи. По предварительным данным, бывший полицейский Курницкий находясь в нетрезвом состоянии за рулем Toyota Land Cruiser въехал в толпу молодых людей возле пивной в микрорайоне Черемушки. Наезд попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как часть людей раскидало в стороны, другие попали под колеса внедорожника.

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«Да, действительно, сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Но, тем не менее, следователи намерены в ближайшее время повторно обратиться в суд с этим же ходатайством об аресте фигуранта, представив дополнительные материалы», — сказал представитель Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее сообщалось, что наезд пьяного экс-полицейского на толпу людей на Урале оказался покушением на убийство.