Под Владимиром женщина задавила насмерть выползшего на дорогу младенца и скрылась

Во Владимирской области 40-летняя женщина сбила насмерть 11-месячного поселка, который неожиданно оказался на дороге в дачном поселке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Днем 26 июня 2018 года по сообщению о гибели годовалого ребенка в коттеджном поселке «Ладога» на место происшествия немедленно выехали следователь и криминалист следственного управления СК России. Сотрудниками Следственного комитета совместно с органами полиции проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены родители малыша и проведены иные неотложные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, в указанный день маленький ребенок, находившийся на придворовой территории коттеджа, оставленный без присмотра и контроля со стороны взрослых, выбрался на дорогу. В это время двигавшийся автомобиль под управлением 40-летней жительницы поселка совершил наезд на малыша. От полученных травм ребенок погиб. Первого июля 2018 года мальчику должен был исполниться годик», - говорится в сообщении.

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Также следователями по собранным материалам решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК России.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч.3 ст. 264 УК России). Следствие СК России в целях объективной и полной оценки ситуации и наступивших последствий уже инициировало передачу уголовного дела по ДТП в производство следователя Следственного комитета.