У стен Кремля машина ДПС на встречке задавила велосипедиста на пешеходном переходе

В центре Москвы автомобиль ГИБДД во вторник утром сбил велосипедиста на встречной полосе. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец аварии по имени Даниил.

Инцидент произошел на пешеходном переходе Москворецкой набережной в районе Васильевского спуска. Велосипедист пытался перейти дорогу, спешившись. В этот момент в одну сторону движение было сильно затруднено, а в другую - полностью свободно. В тот момент, когда мужчина пересекал «свободную» половину набережной его сбила объезжавшая пробку по встречной полосе машина ГИБДД. У полицейский был включена мигалка, кроме того, машина подавала звуковые сигналы, однако, это, по словам очевидца, не было полицейской сиреной.

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Полицейские ехали на большой скорости - от удара велосипедист отлетел примерно на 10 метров. Очевидец сообщил, что мужчина получил серьезные травмы и не мог подняться. После наезда сотрудники ГИБДД вышли из машины, также на месте ЧП быстро собралась толпа людей.

Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Оперативный дежурный ГИБДД Москвы отказался каким-то образом комментировать «Газете.Ru» инцидент без объяснения причин.