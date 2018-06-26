В центре Москвы начал работу велопатруль

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов рассказал, что в столице запущена служба велопатрулирования. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Чернова, служба будет работать в тестовой режиме. Двое патрульных будут оказывать помощь внутри Бульварного кольца.

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«Он (Велопатруль. — Газета.Ru) будет помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам», — сказал Чернов.

Отмечается, что сотрудники велопатруля смогут оказывать помощь при оформлении европротокола. Кроме того, они будут следить за состоянием дорожных знаков и светофоров, а также сообщать о правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Харькове приступили к выполнению своих обязанностей сотрудники национальной полиции на велосипедах.