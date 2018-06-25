В Москве третью неделю подряд снижаются цены на бензин

В Москве третью неделю подряд на АЗС снижаются средние розничные цены на топливо. Это следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА) за 18-25 июня.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 25 июня средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,28 рубля за литр, на Аи-92 — на 7 копеек, до 42,28 рубля за литр, на Аи-95 — также на 7 копеек, до 45,72 рубля за литр.

Последний раз рост средних цен бензина на АЗС в Москве был зафиксирован с 31 мая по 4 июня. Таким образом, цены снижаются уже три недели подряд. В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо.