Еврокомиссия отреагировала на угрозу Трампа о вводе пошлин на европейские машины

В Еврокомиссии (ЕК) пригрозили ответными мерами, если власти Соединенных Штатов примут решение о воде пошлин на ввоз автомобилей из стран Европы, говорится в сообщении ЕК, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

В документе отмечается, что ввозная пошлина на автомобили и запчасти из Европы, которой президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам, приведет к значительным торговым потерям и негативно скажется на большинстве стран Европейского союза (ЕС). В ЕК предупредили американские власти, что странам ЕС придется принять симметричный ответ в случае принятия пошлин.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили.