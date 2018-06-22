Водителям моложе 25 лет могут запретить управлять автомобилями с моторами мощнее 150 л.с.

Водителям со стажем менее четырех лет и возрастом до 25 лет могут запретить управлять автомобилями с двигателями мощностью свыше 150 л.с. Соответствующее предложение о внесении изменений в ПДД направил в правительство России президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Согласно тексту документа (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), выдвижение такой инициативы связано с растущим количеством резонансных смертельных аварий с участием молодых водителей на мощных спорткарах.

«Лицо, прошедшее экзаменационные испытания на получение права управления транспортным средством, в течение первых четырех лет может иметь допуск к управлению транспортными средствами, мощность которых не превышает 150 л.с., — говорится в тексте обращения.

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«В автошколах водители учатся за рулем автомобилей, которые еле едут, а потом, кто побогаче, пересаживаются на какие-нибудь спортивные Porsche с моторами мощностью под 500 л.с., но они не готовы к такому, не умеют ими пользоваться. Для новичка 150 л.с. более чем достаточно, приличных автомобилей с такими моторами найти не трудно», — заявил «Газете.Ru» Аманлиев.

В качестве наказания за нарушение предлагается ввести конфискацию транспортного средства. При этом конфискация, согласно предложению, должна осуществляться безотносительно факта того, в чьей собственности находится ТС: водителя или же третьего лица.

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