В Петербурге автомобиль упал в реку из-за открытого люка

В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Охту. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на управление МЧС по городу.

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Шаумяна около дома № 8 из-за открытого люка. Наехав на него, автомобиль подпрыгнул, пробил забор и упал в реку.

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Уточняется, что машина утонула, но находившийся за рулем транспортного средства водитель выжил. Ему помогли люди на борту проплывавшего мимо катера.

Ранее велосипедист из Пензы попал под суд из-за испорченной ямы. ДТП с неожиданными последствиями произошло 24 ноября прошлого года, когда Андрей Чикин вечером ехал на велосипеде по тротуару домой с работы.