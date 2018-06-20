При столкновении легковушки с грузовиком в Крыму погибли пять человек

Вечером 19 июня на трассе Симферополь — Николаевка в Крыму произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, сообщает региональное управление МЧС.

По данным источника РИА «Новости», погибли пять человек.

«19 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля Toyota Corolla и грузового автомобиля КАМАЗ на трассе Симферополь — Николаевка возле села Лекарственное. В результате ДТП имеются пострадавшие», — рассказали в МЧС.

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На место прибыли спасатели, всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 20 человек и 7 единиц техники.

«При столкновении грузовика с легковушкой погибли пять человек», — цитирует РИА «Новости» источника в экстренных службах региона.

По его словам, в настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.