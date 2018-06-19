В Петербурге в ДТП погибли двое детей

В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли двое детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, при аварии также пострадали шесть человек.

Как отмечается, ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на Санкт-Петербургском шоссе.

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По словам источника, все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при столкновении маршрутки с бордюром в Орле пострадали 13 человек.

Как отмечалось, инцидент произошел на улице Комсомольская. Маршрутка Next, в которой находился 21 человек, врезалась в бордюр.