ФАС сообщила о снижении цен на бензин

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Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ежедневно ведут мониторинг цен на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации, мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно. Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен», — сказал Голомолзин.

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Он подчеркнул, что на данный момент цены стабилизируются на рынке.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин.

С 5 по 9 июня произошло резкое замедление роста цен на топливо.