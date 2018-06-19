В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

В турецкой провинции Айдын в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 45 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в полиции и медицинских кругах.

Пассажиры и водитель оказались заблокированы после того, как автобус перевернулся на перекрестке.

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Автобус направлялся в Стамбул из популярного у туристов Бодрума.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы. По данным врачей, два человека получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состянии.

Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову, граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ДТП с автобусом.