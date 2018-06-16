Наезд на пешеходов в центре Москвы совершил иностранец

Наезд автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы совершил гражданин Киргизии. Об этом сообщает ЦОДД в твиттере.

По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.

Реклама

Пострадавшим оказывается помощь.

Авария произошла в районе дома 5/2. По данным ЦОДД, в результате аварии никто не погиб.

Водитель такси допустил выезд на тротуар. Обстоятельства инцидента выясняются. Автомобиль эвакуирован.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов. Есть данные о 8 пострадавших.

«Предварительная причина ДТП — не справился с управлением», — говорится в сообщении ЦОДД.