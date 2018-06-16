Наезд на пешеходов в центре Москвы совершил иностранец
Наезд автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы совершил гражданин Киргизии. Об этом сообщает ЦОДД в твиттере.
По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.
Реклама
Пострадавшим оказывается помощь.
Авария произошла в районе дома 5/2. По данным ЦОДД, в результате аварии никто не погиб.
Водитель такси допустил выезд на тротуар. Обстоятельства инцидента выясняются. Автомобиль эвакуирован.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов. Есть данные о 8 пострадавших.
«Предварительная причина ДТП — не справился с управлением», — говорится в сообщении ЦОДД.