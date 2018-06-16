В Свердловской области в ДТП с квадроциклами погибли четыре человека

В Свердловской области в результате ДТП с участием квадроциклов погибли четыре человека и пострадал еще один, сообщает «URA.Ru».

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Верхняя Сысерть. По информации издания, в результате аварии погибли два молодых человека и две девушки, также один человек пострадал. Отмечается, что погибшим было немногим больше 20 лет.

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На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в Московской области актер Алексей Гришин перевернулся на квадроцикле, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. Друг Гришина, находившийся за рулем квадроцикла, погиб.