В Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек

В Боливии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 17 человек. Об этом сообщает Erbol.

По данным радиостанции, при аварии также пострадали 22 человека.

Как отмечается, пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.

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По словам полиции, причиной аварии стало превышение скорости.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индии при столкновении пассажирского автобуса с ограждением погибли 17 человек.

Как отмечалось, автобус с пассажирами, который ехал по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль.