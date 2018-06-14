Руководство ТЦ, на парковке которого расплавился Lexus, отказалось отвечать за солнце

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Руководство торгового центра в Ростове-на-Дону, на парковке которого из-за отраженного в окнах солнца расплавился внедорожник Lexus RX, объяснило, почему не может выплатить компенсацию автомобилисту. Так, как заявила «Газете.Ru» заместитель гендиректора ТЦ «Горизонт» Елена Заболотная, «за солнце» руководство торгового центра не отвечает». Она дала понять, что вносить какие-либо изменения в конструкцию здания нет, поскольку солнце будет отражаться в стеклах здания всегда по-разному.

«Пока у нас даже нет никакой претензии со стороны водителя. Чтобы нам хоть как-то отреагировать нужны основания. Чтобы покрывать убытки, нужно доказать причинно-следственную связь между событиями. Но отвечать за солнце мы не можем. При этом на парковке стояли и другие автомобили, и с ними ничего не произошло. Недавно в Италии был такой случай – машина стояла на солнце и расплавилась, и ничего. В России подобных прецедентов не было. Поэтому для начала водителю нужно обратиться в суд и там доказать, кто виноват. Зданий со стеклянными окнами в России множество. Наше здание построено в соответствии со всеми нормами, проект прошел экспертизу, парковочные места были предусмотрены по проекту и никаких нарушений не было. Все стекла у нас сертифицированы. Сейчас мы пока закрыли эти парковочные места. Но это лишь предусмотрительная мера. Пока мы разбираемся в ситуации. Но мы уже проконсультировались с экспертами, нам сказали, что – через неделю солнце будет светить уже по-другому и этого луча уже не будет – он будет образовываться в другом месте», — заявила Заболотная «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что владелец расплавленного от «солнечного зайчика» внедорожника Lexus RX потребовал 1,5 млн руб. от хозяев нового торгового центра в Ростове-на-Дону, из-за особенностей конструкции которого и произошел неприятный инцидент на парковке. За несколько часов под сфокусированным пучком света от внутренней отделки и руля иномарки мало что осталось.