Медведев рассказал о выводах из ситуации с ростом цен на бензин

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что выводы по ситуации с ростом цен на бензин на российской территории сделаны, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, предлагается проведения рада инноваций и механизмов, которые предотвратят повышение роста цен на топливо в дальнейшем. Он сказал, что с июня будут временно снижены акцизы на дизельное топливо и бензин.

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«А для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы, мы изменим структуру распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами», — сказал премьер.

Он добавил, что вырастет часть поступлений в региональные дорожные фонды, и сократятся поступления в федеральный бюджет.

«Соответствующие законодательные инициативы находятся в высокой степени готовности», — уточнил Медведев.

Он заметил, что доработанные документы по налоговому маневру будут рассмотрены на следующем заседании правительства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей заявил, что кабмин располагает необходимыми инструментами, чтобы не допустить роста цен на бензин до ста рублей за литр.