В «ЛУКойле» прокомментирвоали ситуацию с бензиновым коллапсом на М-11

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В пресс-службе «ЛУКойла» «Газете.Ru» подтвердили информацию о том, что в связи с проведением пуско-наладочных работ техническим подрядчиком 6-7 июня на трассе М-11 по направлению Москва-Санкт-Петербург возникли сложности с отпуском топлива на станциях временного обслуживания.

«В настоящее время в усиленном режиме ведется настройка стабильного канала связи, что обеспечит бесперебойность работы оборудования. Горячая линия в круглосуточном режиме производит дистанционную перезагрузку топливных модулей. Все работы планируется завершить 9 июня. Модули обеспечены топливом в достаточном количестве», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Газета.Ru» первой сообщила о том, что десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина. Когда водители попытались залить топливо на одной их автоматических заправок «ЛУКойла», оказалось, что она не работает. Такая же ситуация оказалась и на соседней заправке: водителям пришлось несколько часов ждать помощи, а некоторым – толкать машины многие километры.