Преемник «Моторолы» разбился на мотоцикле в Донецке, его спутница погибла

В Донецке произошло смертельное ДТП с участием командира так называемого батальона «Спарта» Владимира Жоги, который стал преемником на этой должности убитого неизвестными в октябре 2016 года Арсения Павлова («Моторола»). В результате аварии сам Жога получил тяжелые травмы, сидевшая сзади женщина погибла. Об этом сообщает «Горячая линия ДНР»

«5 июня в районе площади Свободы произошло страшное ДТП. Водитель Mercedes Sprinter не глядя в зеркало перестроился перед идущим мотоциклом. Скорая помощь прибыла на место всего через 7 минут. В итоге, пилот байка с множественными переломами доставлен в больницу, его спутница погибла на месте. Мотоциклистом оказался командир батальона Спарта Владимир Жога, позывной «Воха»», - говорится в сообщении.

На основании видеозаписи ДТП «Горячая линия» делает вывод, что Жога не виноват в аварии. Личность его погибшей спутницы пока неизвестна. Официальной информации от правоохранительных органов так называемой ДНР пока не поступало.