В Тульской области грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

В МВД рассказали о ДТП в Тульской области, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 1.00 около населенного пункта Ефремов на 315 км федеральной автодороги М-4 «Дон». Грузовик Hino врезался в автобус с 16 пассажирами, остановившийся на обочине дороги из-за поломки.

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«В результате там три человека незначительно пострадали, один — в автобусе и два — в грузовичке», — заявил источник в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки иномарка совершила наезд на пожилую женщину и скрылась с места происшествия. Регистрационные данные автомобиля стали известны благодаря показаниям очевидца аварии. В данный момент полиция занимается розыском иномарки с подозреваемым.