Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей из-за стеклоочистителей

Бренды Peugeot и Citroen отзывают в России около 20 тыс., автомобилей, сообщает пресс-службе Росстандарта. Отзыву подлежат 10 954 автомобиля марки Peugeot (4007) и 8 734 автомобиля марки Citroen C-Crosser, реализованные с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года.

Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов.

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На транспортных средствах Peugeot (4007) и Citroen C-Crosser будет проведена замена электродвигателя стеклоочистителя и одной из тяг механизма стеклоочистителя.

Отзыву также подлежит один автомобиль Peugeot Partner и два автомобиля Citroen Berlingo, реализованные в январе 2018 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва – неисправность внутреннего компонента блока управления подушек безопасности. На транспортных будет выполнена замена блока управления подушки безопасности.

Росстандартом также согласована программа отзыва пять автомобилей Citroen С3 Aircross, реализованные в феврале 2018 года.

Причиной отзыва автомобилей Citroen С3 Aircross является особенность расположения электрического жгута – от возможного соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира электрический жгут может быть поврежден. На транспортных будет выполнена проверка и ремонт жгута проводов.