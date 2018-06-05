В Госдуме возмутились закреплением цен на бензин

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что закрепление цен на топливо на уровне 30 мая является «грабежом». Об этом сообщает RNS.

«Ну какое основание есть, чтобы так повышать цены? Мне кажется, что это просто картельный сговор. Не знаю, как вы, но я хочу выразить свое отношение. Закрепить цены на 30 мая — значит утвердить этот грабеж? Каждые три-четыре дня росли цены. И теперь, оказывается, их надо утвердить! На каком основании?», — сказал Кашин.

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Он также предложил компенсировать сельхозпроизводителям убытки от подорожания топлива.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер сообщил, что государство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины.