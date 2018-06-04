Песков ответил на вопрос о росте цен на бензин в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о росте цен на бензин в стране следует направить в правительство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этим занимается правительство, поэтому этот вопрос к правительству. Там ведется работа», — сказал Песков.

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Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.

По его словам, если цены на нефть на внешних рынках выше, это «может делать его производство в России относительно невыгодным». Поэтому «нефтеперерабатывающие заводы подняли цены на бензин».