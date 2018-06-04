На железнодорожной части Крымского моста закончили свайные фундаменты

На железнодорожном участке моста через Керченский пролив закончили работы по созданию свайных фундаментов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным инфоцентра «Крымский мост», за время строительства в дно пролива погрузили 6694 сваи трех типов.

«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению», — отмечается в сообщении.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что слова постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о «проблемах» Крымского моста не соответствуют действительности.