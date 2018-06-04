Россия не вошла в десятку стран с самыми плохими дорогами

Россия не попала в топ-10 стран с самыми плохими дорогами и заняла 24 строчку рейтинга. Об этом сообщается в докладе Всемирного экономического форума.

По данным документа, самые плохие дороги находятся в Мавритании, Демократической Республики Конго и на Гаити. Российская сторона на 15 позиций обогнала Украину (8 место), а также Зимбабве (22 место) и Казахстан (23 место).

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Отмечается, в десятку стран с самыми хорошими дорогами попали ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Ранее сообщалось, что немецкие парламентарии, посетившие Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог.