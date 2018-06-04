СМИ: делегация КНДР ищет в Сингапуре лимузин для Ким Чен Ына

Представители Северной Кореи намерены арендовать в Сингапуре автомобили на время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на источник.

По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына.

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Как отмечается, делегация США заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ыа может состояться на острове Сентоса.