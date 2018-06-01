В Госдуме высказались за необязательность знака «Шипы»

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев высказался за то, чтобы сделать размещение знака «Шипы» на транспортных средствах с шипованными шинами необязательным. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Москвичева, непонятно, с какой целью изначально вводился этот знак.

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«Водитель сам отвечает за безопасную езду, и если он видит, что пора менять (шины. — Газета.Ru) он сам все это поменяет», — заявил Москвичев.

Москвичев отметил, что он сам всегда был против этого знака.

Ранее сообщалось, что на территории России перед чемпионатом мира по футболу появится новый дорожный знак, который запрещает движение пассажирских автобусов.