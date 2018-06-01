На Украине опровергли участие кортежа Порошенко в наезде на подростка

В администрации украинского президента Петра Порошенко опровергли информацию, что автомобиль из президентского кортежа совершил наезд на тринадцатилетнего велосипедиста, сообщают «Украинские новости».

«Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента», — говорится в заявлении администрации президента, которое было предоставлено по запросу издания.

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Также в пресс-релизе отметили, что автомобиль, сбивший несовершеннолетнего велосипедиста, не является машиной, которая сопровождала президентский кортеж.

Ранее в киевской полиции подтвердили, что несовершеннолетнего велосипедиста сбил автомобиль, выполнявший «спецзадание».