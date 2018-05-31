Власти намерены понизить акцизы на топливо с 1 июня

Правительство намерено понизить акцизы на бензин с 1 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями.

В свою очередь представитель Козака Илья Джус подтвердил факт обсуждения снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Реклама

Ранее сообщалось, что представители крупнейших нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком пообещали удерживать цены на топливо.

По словам начальника управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрия Махонина, одной из причин роста цен на бензин является проявление монополизма на рынке.