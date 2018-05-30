В Подмосковье грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

В Подмосковье произошло столкновение грузовика с перевозившим пассажиров автобусом, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУП «Мосгортранс».

Как отмечается, ДТП произошло на Щелковском шоссе около д.103. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом №716.

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«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали пять человек, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям столицы не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев из-за сильного ветра.