В ЦОДД изменили работу светофоров по просьбам москвичей

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) внесли изменения в работу еще 53 светофоров. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как отмечается, изменения были внесены по просьбе жителей города.

«На одних (перекрестках. — Газета.Ru) мы снизили время ожидания зеленого сигнала (от пяти до 97 секунд), на других увеличили длительность зеленого сигнала (от двух до пяти секунд)», — рассказал заместитель руководителя организации Дмитрий Горшков.

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Так, на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября время ожидания зеленого сигнала светофора было сокращено на 97 секунд, а на перекрестке Большой Черкизовской и Халтуринской улиц интервал был увеличен с 30 до 33 секунд.

Ранее сообщалось, что в Москве на 14 пешеходных переходах появились надписи, напоминающие о правилах безопасности.