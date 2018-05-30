В Забайкалье в ДТП со «скорой» погибли три человека

В Забайкалье в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом «Иж Юпитер 4» под управлением 23-летнего местного жителя», — заявил источник агентства.

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Как отмечается, от удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении.

По данным агентства, в результате инцидента также пострадала врач скорой помощи. Она была госпитализирована.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.