Власти Крыма опровергли заявление Киева о «проблемах» с Крымским мостом

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что слова постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о «проблемах» Крымского моста не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Бабин заявил, что у России возникли «проблемы» из-за Крымского моста. В частности, по его словам, наличие моста «очень негативно сказывается на торговом судоходстве».

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«Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может», — ответил Полонский на слова украинского политика.

Также он отметил, что Крымский мост строился с целью преодолеть ограничения, а не спровоцировать новые. Полонский подчеркнул, что мост выполнил данную задачу.

Ранее Бабин признался, что украинцы помогали строить Крымский мост.