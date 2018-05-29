Прокурор просит приговорить участников «банды ГТА» к пожизненным срокам

Гособвинение просит приговорить к пожизненному заключению всех, кроме одного, подсудимых по делу «банды ГТА», передает агентство городских новостей «Москва»

Прокурор Светлана Артемьева попросила назначить Хазратхону Додохонову, Анвару Улугмурадову, Шерджону Кодирову, Умару Хасанову пожизненное заключение в колонии особого режима и штрафы от 700 до 900 тыс. руб., а Зафарджону Гулямову — 25 лет колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. руб.

Реклама

Накануне прокуроры заявили, что вина подсудимых полностью подтверждается «cовокупностью представленных доказательств».

Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако в августе 2017 года пятеро из них напали на конвой в здании суда.