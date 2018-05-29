В Перми из-за столкновения с автомобилем опрокинулась маршрутка

В Перми в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадала женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Пермскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 6.30 (4.30 мск) в Ленинском районе на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова. Водитель за рулем Lexus предположительно проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с маршруткой Mercedes и ее опрокидыванию.

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«Тяжелых травм нет. Пострадавшая полностью обследована, осмотрена всеми специалистами, ей оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным полиции, водитель Lexus управлял автомобилем при отсутствии водительского удостоверения, которого его лишили за выезд на встречную полосу.

Ранее при столкновении автобуса и пикапа в Мурманске пострадали 11 человек. Nissan Navara совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. После этого автобус совершил столкновение еще с несколькими автомобилями.