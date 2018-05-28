При столкновении автобуса и пикапа в Мурманске пострадали 11 человек

В результате аварии пассажирского автобуса и автомобиля Nissan Navara пострадали 11 человек, сообщается на сайте управления МВД России по Мурманской области.

По предварительным данным, Nissan Navara совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. После этого автобус совершил столкновение еще с несколькими автомобилями.

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«В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали 8 пассажиров и водитель автобуса, пассажир и водитель автомобиля Nissan Navara», — говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что водитель и пассажир пикапа находятся в тяжелом состоянии.

В данный момент устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Омске в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек.