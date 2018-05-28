В Москве лишенные прав водители месяцами ждут возможности сдать экзамен в ГИБДД

В Москве в отделах ГИБДД наблюдаются большие очереди на сдачу теоретического экзамена среди водителей, лишенных права управления транспортными средствами. Об этом «Газете.Ru» рассказал столичный автомобилист Андрей Воронов (имя изменено - «Газета.Ru».

Водителя лишили прав на четыре месяца, документ ему должны вернуть 2 июня. Воронов в середине мая отправился в одно из подразделений ГИБДД Москвы на Варшавском шоссе, чтобы сдать необходимый для возврата прав теоретический экзамен. Оказалось, что уже с самого раннего утра перед отделом скопилось толпа водителей, желающих взять талончик, позволяющий встать в электронную очередь. Когда Воронов с талончиком обратился в окошко ему сообщили, что ближайшее время, когда есть возможность сдать экзамен - конец июня.

Реклама

Из общения с другими водителями он узнал, что средний срок «ожидания» возможности сдать экзамен составляет около полутора месяцев. Один из собеседников Воронова, лишенный прав на один месяц, не может вернуть удостоверение уже около трех месяцев.

Эксперты «Газеты.Ru» рассказали, что сложившаяся ситуация может быть вызвана целым комплексом причин от кадрового голода в ГИБДД до коррупции. О проблеме уже уведомили и главу ГИБДД России Михаила Черникова.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».