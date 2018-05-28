В Омске в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В Омске произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по области.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 8.00 на ул. 1-й Красной звезды. По предварительным данным, водитель автомобиля «ПАЗ» не уступил дорогу при выезде с ул. Кутузова, что привело к столкновению с маршрутным микроавтобусом Ford Transit.

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«В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 10 пассажиров, 5 из которых обратились за медицинской помощью, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время останавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге, на котором вывешен плакат с надписью «Газель» не проедет», застряла 150-я по счету «Газель».