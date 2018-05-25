На Украине полицейские несколько минут не знали, что делать с ездившей по кругу женщиной

Украинские полицейские несколько минут гонялись по кругу за женщиной на «ВАЗ-2109». Видео погони опубликовал Алексей Соломенцев на своей странице в фейсбуке.

Инцидент произошел в городе Ржищев Киевской области. На записи две машины подъезжают к дорожному кольцу, где ведется ремонт. При этом автомобиль полиции не вписался в поворот и въехал в бордюр, после чего инспекторы решили преследовать девушку бегом.

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Нарушительница стала ездить по кругу рядом с ними. Так и не сумев ее задержать, полицейские применили табельное оружие, а водитель стоящего неподалеку грузовика, попытался перегородить девушке путь, однако девушка продолжала демонстративно ездить по кругу перед полицейскими.

В итоге через пару минут инспектор запрыгнул в служебное авто и протаранил машину нарушительницы. Но даже это не остановило водителя и, в очередной раз объехав полицейских, женщина на «девятке» скрылась. Патрульная машина развернулась и поехала за ней.

Позже девушку все-таки задержали. Как сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, нарушительница находилась под действием амфетамина. Вместе с ней в отделении полиции был задержан ее сожитель, владелец автомобиля, однако он участия в инциденте не принимал.