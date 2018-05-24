Стало известно имя пьяного гаишника, устроившего ДТП с двумя погибшими в Крыму

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Серьезную аварию на южном берегу Крыма, которая 21 мая унесла жизни пенсионерки и грудного ребенка, устроил сотрудник ДПС Ялты Сергей Росик. Об этом стало известно из видеозаписи судебного заседания, на котором задержанному служителю закона избирали меру пресечения. Видеоролик распространил Следственный комитет.

Арест Росика происходил вечером 23 мая в горсуде Ялты. Судя по записи, задержанного доставили в суд под усиленной охраной и через черный ход, однако процесс не вызвал интереса у местных СМИ, и кроме силовиков в зале суда никого не было. Судья в своем выступлении отметила, что инспектор Росик не признал вину в полном объеме и отказался от дачи показаний. Ему вменяется ч.6 ст. 264 УК России, которая предусматривает ответственность за смертельное ДТП с двумя и более погибшими, совершенное в пьяном виде.

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Полицейскому грозит от 4 до 9 лет лишения свободы.

Как следует из видеозаписей очевидцев, перед аварией Росик на своем Mercedes двигался по узкой горной дороге в дождь с явным превышением скорости, регулярно выезжая на встречную полосу. Один из таких маневров и привел к столкновению с KIA, водитель и маленький пассажир которой погибли. После аварии в соцсетях очевидцы сообщили, что за рулем был именно Росик, однако официально эту информацию в силовых структурах не подтверждали и о личности подозреваемого не было ничего известно.