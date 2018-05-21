Стритрейсерша Мара Багдасарян похвасталась своим прошедшем тюнинг автомобилем Mercedes

Скандально известная злостная нарушительница ПДД Мара Багдасарян разместила в своем инстаграме фотографию своего автомобиля Mercedes-Benz, прошедшего тюниг. Девушка поблагодарила мастеров за работу, но собирается ли она сесть за руль до конца не понятно, ведь Багдасарян до сих отстранена от права управления автомобилем из-за заболевания эпилепсией.

В начале мая Багдасарян подала иск к одному из столичных подразделений ГИБДД. Она просила вернуть ей ранее отобранные водительские права на основании действующего медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Однако суд отказал Маре Багдасарян в иске о возврате ей водительских прав.

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Всеобщая «известность» пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. После них девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста. Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя — у нее эпилепсия. После предоставленной справки действие прав стритрейсерши временно приостановили.