Виновника смертельной аварии в Челябинске отправили в СИЗО

В Челябинске на два месяца взят под стражу 23-летний спортсмен, мастер спорта по дзюдо Никита Никитин. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения), максимальное наказание по корой предусматривает до семи лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области.

Резонансное ДТП произошло в воскресенье 20 мая около 9.30: молодой человек за рулем элитного внедорожника BMW X6 на огромной скорости на красный сигнал светофора по встречной полосе выехал на перекресток улиц Комарова и Салютная. Там он протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029. В результате столкновения водитель отечественной Lada Vesta, 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель Skoda.

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В результате столкновения водитель отечественной Lada Vesta, 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель Skoda. Как рассказал «Газете.Ru» близкий друг погибшего, в Lada Vesta находился Дмитрий Волков. Мужчина был инвалидом по слуху, как и вся его семья, а 2 июня ему должно было бы исполниться 37 лет.

«Его жена, 14-летний сын и трехлетняя дочь – все слабослышащие, — рассказал друг погибшего Фарид Мустафин. – 17 лет он работал токарем на заводе, очень добрым был человеком.

Что касается Никитина, то он оказался безработным спортсменом. Дорогой на самом деле BMW принадлежит его матери. Во время суда 21 мая он рассказал, что у него средне-специальное образование и он работает таксистом.

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