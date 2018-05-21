Автомобилисты сообщили о появлении мошенниц на дорогах

Столичные водители сообщили о популярной схеме обмана автомобилистов, которая стала снова популярна этой весной. Как рассказали «Газете.Ru» опрошенные водители, они стали часто встречать на дорогах «заглохшие» элитные автомобили, на фоне которых мечутся растерянные девушки на каблуках и просят деньги на эвакуатор.

Чтобы не примелькаться, мошенники часто меняют дислокацию, но, как рассказал «Газете.Ru» автомобилист Иван Петров (фамилия изменена по просьбе водителя — «Газета.Ru»), некоторых таких обладателей сломавшихся иномарок он уже начал узнавать. Одну из компаний, которую он заподозрил в мошенничестве, молодой человек сфотографировал несколько дней назад

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«Две девушки приличного вида, мило улыбаясь у своей Audi, просили денег на эвакуатор на Третьем транспортном кольце у проспекта Вернадского, — рассказал Петров «Газете.Ru». — Водители реагировали на них как на маленькое шоу, притормаживали и сигналили многие, привлекая к себе внимание и собирая пробку. А я работаю в сфере ремонта автомобилей, у меня было с собой все необходимое диагностическое оборудование. Поскольку я часто стараюсь помогать людям на дороге, притормозил и в этот раз. Но меня сразу отшили, сказали, что я уж точно помочь не смогу и нужен только эвакуатор, на который у них нет денег. Я на таких периодически натыкаюсь. Есть парень на BMW, который «работает» на МКАДе, есть парень на Infiniti на Якиманке. Но, к сожалению, никто ничего не предпринимает: люди редко реагируют на противоправные действия, предпочитая просто проехать мимо».

После того как фотография появилась в интернете и разошлась по соцсетям, девушек стали узнавать и другие водители.

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Ранее «Газета.Ru» писала, что в Красноярске на парковках появились девушки в дорогой одежде, которые просили у водителей деньги в обмен на несколько комплиментов.