В Кузбассе женщина на «БелАЗе» случайно раздавила бензовоз и получила штраф в 500 рублей

В городе Киселевск (Кемеровской область) самосвал «БелАЗ» раздавил бензовоз «КамАЗ». Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

ДТП произошло на технологической дороге одного из угольных предприятий региона. За рулем «БелАЗа» находилась 38-летняя женщина. Она не убедилась в безопасности маневра после заправки и раздавила левую сторону кабины автоцистерны. В происшествии никто не пострадал и водители спецтехники самостоятельно составили схему ДТП и прибыли в ГИБДД для регистрации происшествия.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, по результатам разбирательства в отношении водителя «БелАЗа» составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП «Нарушение правил маневрирования». В качестве наказания виновнице дорожно-транспортного происшествия назначен штраф в размере 500 рублей.