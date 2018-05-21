В Москве у женщины с территории частного дома угнали два элитных Mercedes на 12 млн рублей

В Москве неизвестные за одну ночь угнали у 34-летней женщины два «заряженных» Mercedes. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Кража произошла в районе на западе Москвы, в районе Солнцево. Двое злоумышленников проникли на территорию частного домовладения в поселке на Мещерском проспекте и угнали из находившегося там гаража автомобили Mercedes-Benz S 63 AMG и Mercede G 63 AMG общей суммой на 12 млн рублей.

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Как выяснили оперативники, сначала злоумышленники пробрались в двухэтажный частный дом женщины, откуда выкрали ключи от гаража, а также ключи и документы на машины.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере). Преступникам грозит до 10 лет колонии.