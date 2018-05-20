Участница Comedy Woman устроила перепалку с инспекторами ГИБДД из-за перекрытых улиц

Одна из участниц Comedy Woman Надежда Ангарская устроила перепалку с инспекторами ГИБДД в Москве из-за перекрытых улиц в ее районе. Оказалось, что автомобилистка собиралась на прогулку с ребенком, но не смогла выехать из двора, поскольку в столице частично было ограничено движение личного транспорта из-за велопарада. Запись своего общения с инспекторами Ангарская разместила в своем инстаграме.

На записи видно, как инспектор вежливо объясняет автомобилистке, что в столице проходит велопарад и движение в городе ограничено. В ответ женщина с вызовом в голосе недоумевает, почему именно она не может выехать на улицу Дурова.

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Запись за три часа набрала уже более 20 тыс. просмотров.

Ранее сообщалось, что в Москве закончилась велогонка «Садовое кольцо».