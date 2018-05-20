Украинскому блогеру пригрозили наказанием за поездку по Крымскому мосту

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который проехал по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слободян отметил, что посещение Крыма через закрытые пункты пропуска является нарушением украинского законодательства.

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«При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тыс руб.)», — добавил Слободян.

Петровский ранее опубликовал видео, в котором заявил, что мост «не надувной» и отметил хорошее качество дороги.

Ранее в Крыму ответили на слова президента Украины Петра Порошенко о мосте через Керченский пролив.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.